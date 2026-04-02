Татарстан занял второе место в ПФО по объему оборота розничной торговли — республика уступила Башкирии

Общий объем оборота в Приволжском федеральном округе в первые два месяца 2026 года составил 1,7 трлн рублей

Согласно докладу Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь — февраль 2026 года, объем оборота розничной торговли в Приволжском федеральном округе за данный период составил 1,7 трлн рублей. Татарстан занял второе место в ПФО по объему оборота розничной торговли. Республика уступила в этом показателе соседней Башкирии.

Так, за январь — февраль оборот розничной торговли в Татарстане составил 273 млрд рублей, что на 0,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Причем по показателям февраля 2026-го к февралю 2025-го объем увеличился, а вот январь текущего года показал снижение на 3%.

Примечательно, что по объему республику обогнала Башкирия — у нее 291 млрд рублей и самый высокий показатель в ПФО при скачке в 3% за два месяца. Третьей стала Нижегородская область — 221 млрд рублей и рост на 0,1%.

Напомним, что по тому же докладу объем отгруженных товаров собственного производства Татарстана достиг 854 млрд рублей.

Наталья Жирнова