Татарстан вошел в топ регионов России по доле предпринимателей креативного бизнеса

Почти четверть всех предпринимателей в этой сфере сосредоточена в Москве

Татарстан занял шестое место в рейтинге регионов России по доле предпринимателей креативного бизнеса. Конкретно в республике таких людей около 2,4%, пишет ТАСС.

Почти четверть всех предпринимателей в этой сфере сосредоточена в Москве (23,6%), еще 11,6% — в Московской области и 8% — в Санкт-Петербурге.

На четвертом месте по этому показателю — Краснодарский край (5,4%), на пятом — Свердловская область (2,7%). Также в топ-10 попали Ростовская область (2,1%), Ленинградская область (1,9%), Башкортостан (1,9%) и Новосибирская область (1,7%).

Ранее сообщалось, что ученые Иннополиса вошли в топ-15 России по компьютерным наукам.

Никита Егоров