Доходы маркетплейсов от продаж в России выросли на 32,2% год к году

Эксперты отмечают снижение активности продавцов

По итогам 2025 года совокупные продажи трех крупнейших универсальных маркетплейсов достигли 8,59 трлн рублей. Это на 32,2% больше год к году, сообщила пресс-служба MEDIA RESEARCHES.

При этом Data Insight оценивает рынок чуть ниже — в 8,3 трлн рублей (+25% год к году).

— Темпы заметно снизились. Для сравнения, в 2024 году рост превышал 50%. Несмотря на это, маркетплейсы все равно растут быстрее всего e-commerce: весь рынок электронной торговли прибавил 9%, — говорится в сообщении.

По словам экспертов, платформы уже достигли масштаба, при котором удваиваться каждый год почти невозможно. Главными драйверами остаются привычные категории: одежда, товары для дома, beauty, продукты питания.

Отдельный сигнал — снижение активности продавцов: в начале 2026 года число новых селлеров оказалось на 40% ниже, чем годом ранее. Одна из причин — рост комиссий и более жесткие условия работы внутри площадок.

При этом сами платформы считают, что рынок просто вошел в более зрелую фазу: дальнейший рост теперь ждут прежде всего за счет регионов, где онлайн-торговля еще не достигла максимума.



Никита Егоров