Рязанский холдинг оспорил казанский арест активов по делу украинского олигарха Коломойского*

Суды двух инстанций уже отказали в рассмотрении ввиду пропущенного срока обжалования

Сегодня Верховный суд Татарстана вынес решение по апелляционной жалобе по делу о присвоении 859 тысяч тонн нефти на 10,8 млрд рублей. Как указывала представитель рязанской компании «Рельеф-центр», под арест по этому делу необоснованно попала недвижимость их организации АО «Петрус», которую казанские следователи указали в качестве актива, связанного с обвиняемыми, передает с заседания журналист «Реального времени».

Нюанс в том, что арест на недвижимость и акции компании «Петрус» следователи ГСУ МВД Татарстана наложили почти год назад — в апреле 2025-го. В частности, в арестном постановлении Вахитовского райсуда Казани указан объемный перечень нежилых помещений, строений и земельных участков в Санкт-Петербурге, городах Подмосковья, Рязанской, Свердловской, Челябинской, Самарской, Брянской, Калужской, Нижегородской и Омской областей.

АО «Петрус» подавало жалобу на это решение, однако еще в июле за подписью гендиректора организации она была отозвана.

Жалоба от рязанского «Рельеф-центра» поступила в Вахитовский суд Казани лишь в январе 2026-го — представитель компании Мария Егерева указывала, что в оспариваемом решении упоминается и их актив — помещение в здании на Московском шоссе города Рязани, просила восстановить пропущенный срок обжалования. Казанский суд в феврале в восстановлении срока отказал.

Сегодня это решение первой инстанции оценил Верховный суд Татарстана.

На заседании Егерева по видеосвязи с судом Рязани указывала — оспорить решение в установленный срок у компании не было возможности, поскольку на рассмотрение ходатайства следствия их никто не приглашал. И пока августе 2025-го в ЕГРН не появилась отметка об аресте, в «Рельеф-центре» ничего не знали. Дальше, по словам представителя, слали запросы следствию, просили изменить решение, но успеха не добились. Согласно открытым источникам, холдинг «Рельеф-центр» специализируется на производстве и торговле канцелярскими товарами.

Представитель прокуратуры РТ Андрей Андронов сегодня указывал — с момента вынесения решения прошел уже год, и отказ в восстановлении срока на обжалование был вынесен законно.

Председательствующий по апелляционному делу судья Максим Беляев пришел к такому же выводу.

Напомним, дело в 130 томах уже направлено для рассмотрения в Альметьевский горсуд Татарстана. В преступлении заочно обвиняют четверых — двух украинских олигархов Игоря Коломойского* и Геннадия Боголюбова, а также главу правления ЗАО «Укртатнафта» Павла Овчаренко и бизнесмена Александра Ярославского. Все числятся в международном розыске.

Дело расследовалось сотрудниками ГСУ МВД Татарстана более пяти лет. Как отмечают источники «Реального времени», в ходе следствия силовики наложили арест на активы аффилированной с фигурантами компании «Петрус» — всего на 20,7 млрд рублей, из которых практически половину составляют акции данного АО. «Петрус» является одним из ведущих производителей на рынке ПЭТ-упаковки в России.

