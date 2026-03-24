Татарстан попал в топ-10 регионов России по росту коммерческих расходов бизнеса

Под коммерческими расходами подразумеваются затраты, связанные с реализацией и продвижением продукции на рынке

В Татарстане по итогам 2025 года коммерческие и управленческие расходы бизнеса увеличились на 57 млрд рублей. Причем по величине роста затрат республика заняла 8-е место среди регионов России, пишет ТАСС со ссылкой на «Финэкспертизу».

Отметим, что под коммерческими расходами подразумеваются затраты, связанные с реализацией и продвижением продукции, товаров и услуг на рынке. Под управленческие же подпадают затраты на обеспечение функционирования компании и ее административного аппарата.

Сильнее всего коммерческие и управленческие расходы бизнеса увеличились в Москве (+1,05 трлн рублей). На втором месте — Санкт-Петербург (+287,4 млрд), а на третьем — Московская область (+287,3 млрд). В топ-5 по данному показателю также попали Краснодарский край (+147,5 млрд) и Свердловская область (+100,3 млрд).

На шестом месте расположилась Новосибирская область (+96,6 млрд), на седьмом — Ямало-Ненецкий автономный округ (+63,9 млрд), а на девятом — Нижегородская (+48,1 млрд рублей). Замыкает топ-10 Тульская область (+45,8 млрд рублей).

Никита Егоров