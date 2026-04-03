«Есть два способа оспорить налоговые доначисления»

В России объем налоговых доначислений увеличился в 1,5 раза за год, однако не всегда решение налоговиков является обоснованным

Сумма налоговых доначислений в Татарстане выросла на 5,5% за год

По итогам 2025 года объем совокупных налоговых доначислений в Татарстане составил более 6,7 млрд рублей. Причем за год эта сумма выросла на 5,5%. Средняя же сумма доначислений за одну результативную выездную проверку в республике в прошлом году составила 45 млн рублей. Это на 20,9% больше по сравнению с 2024-м, следует из аналитики FinExpertiza (есть в распоряжении «Реального времени»).

В целом по России в 2025 году сумма налоговых доначислений и штрафов, выписанных бизнесу и физлицам по итогам камеральных и выездных налоговых проверок, выросла в 1,5 раза по сравнению с 2024-м, до 706,9 млрд рублей.

Напомним, что доначисление налогов по результатам налоговой проверки — это процедура, при которой соответствующий орган пересматривает налоговые обязательства компании за прошлые периоды и определяет недоимку, иными словами корректирует учет и отчетность. Например, инспекция установила несоответствие между предоставленными декларациями и реальными финансовыми показателями организации или ИП.

Налоговики могут доначислить НДС, налог на прибыль, НДФЛ и другие платежи. Причем к таким начислениям прибавляются пени за каждый день просрочки и штрафы, установленные налоговым кодексом России.

В большинстве случаев налоги доначисляют из-за нарушений, ошибок в учете, неверном отражение расходов, либо умышленном занижении базы по налогу на прибыль или НДС. Однако не всегда решение налоговиков является обоснованным, так как зачастую ФНС делает выводы на основании неполных данных, неправильного толкования норм НК РФ или формальных нарушений.



«Доля успеха в этом деле составляет ниже 50%»

Если вдруг налоговые доначисления пришли по ошибке, то их всегда можно оспорить, однако защищаться нужно с самого начала. Так, лучше сразу перенести возражение, как только будет составлен акт проверки от налоговой, сообщил «Реальному времени» адвокат Дмитрий Аграновский.



— В основном есть два способа оспорить налоговые доначисления: либо обжаловать действия налоговиков в их вышестоящий орган. Это можно сделать до того, как акт проверки вступил в силу, или после того, как акт вступил в силу. Разница будет только в виде подаваемой жалобы: апелляционная или обычная. Если первый способ не принес результатов, то тогда можно обратиться в суд. Алгоритм действий таков: сначала — возражения на акт проверки, потом — жалоба на сам акт приносится через тот орган, который вынес решение, но адресуется вышестоящему налоговому органу, затем — судебный порядок, — объяснил эксперт.

При этом он обратил внимание, что суды часто соглашаются с налоговой. Более того, в целом, чем выше человек поднимается по разным инстанциям, тем меньше у него шансов оспорить решение.

— По своей практике я могу сказать, что доля успеха в этом деле составляет ниже 50%. Это, конечно, немного, но и налоговая ошибается не в ста процентах случаев. При этом я всегда говорю так: если вы не обжаловали, то шансов на выигрыш у вас ноль, а, если вы обжаловали, то по крайней мере какие-то шансы есть. Однако отмечу, что, когда вы обжалуете незаконное решение, решение, затрагивающее ваши права, надо думать не о шансах на выигрыш, а просто о конкретной процедуре, — резюмировал адвокат.

Никита Егоров