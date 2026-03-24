Когогин оценил проекты по повышению производительности на заводе мостов

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин оценил проекты по повышению производительности на заводе мостов. На производстве ему показали разработки, касающиеся эргономики производственного процесса, и представили новый проект, направленный на повышение производительности и качества производства мостов, передает пресс-служба автогиганта.

Специалисты завода провели анализ производственных процессов на конвейере и определили операции, требующие оптимизации. Так, решили удлинить конвейер подсборки шаровой опоры с корпусом поворотного кулака, что увеличило емкость задела подсобранных узлов для стабильной работы конвейера сборки мостов. Также на производстве организовали зоны комплектации крепежных элементов в товарные корзины, комплектуемые под сборку мостов, благодаря чему исключаются лишние перемещения и обеспечивается комплектование деталей ступичной группы на складе и их поставка тележками в цех мостов для исключения затаривания конвейера.

Еще на встрече стороны решили обучать персонал в специальном тренинг-классе, оснащенном необходимым оборудованием и приближенном к реальным производственным процессам. Данный вопрос решат в ближайшее время, а сейчас персонал проходит обучение на производственных линиях с прикреплением наставников.

По словам Когогина, ситуация на конвейере изменилась в лучшую сторону: эргономичность повысилась, ощутимо вырос темп сборки.

— Это та самая производительность, которая сегодня нам нужна, ведь дополнительные издержки производства, которые связаны с ростом цен на энергоносители и материалы нам необходимо перекрывать нашими внутренними ресурсами. Приятно видеть, что на заводе мостов с этим справляются, — подвел итог встречи Сергей Когогин. — Здесь с последнего визита поменялся облик завода, выросла выработка, люди работают равномерно, их труд стараются облегчить. Каждое наше производство должно следовать этим путем, чтобы быть эффективным, — сказал гендиректор татарстанского автопроизводителя.

На ближайшее время руководитель КАМАЗа запланировал подобные совещания на каждом из заводов компании.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ хочет привлечь 5 млрд рублей через выпуск облигаций.

