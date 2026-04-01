SpaceX подала заявку на IPO с оценкой более $1,75 трлн
Компания Илона Маска планирует листинг в июне 2026 года для финансирования запусков Starship и AI-проектов в космосе
SpaceX подала конфиденциальную заявку на первичное публичное размещение акций (IPO), сообщает Bloomberg.
Компания Илона Маска планирует провести IPO в июне 2026 года. Оценка SpaceX может превысить $1,75 трлн, что выше недавней оценки $1,25 трлн после приобретения xAI.
IPO позволит финансировать запуск Starship, развитие AI-центров данных в космосе и строительство базы на Луне. Поддержку компании обеспечивают Bank of America, Citigroup, JPMorgan и Morgan Stanley.
