SpaceX подала заявку на IPO с оценкой более $1,75 трлн

20:26, 01.04.2026

Компания Илона Маска планирует листинг в июне 2026 года для финансирования запусков Starship и AI-проектов в космосе

Фото: ANIRUDH на Unsplash

SpaceX подала конфиденциальную заявку на первичное публичное размещение акций (IPO), сообщает Bloomberg.

Компания Илона Маска планирует провести IPO в июне 2026 года. Оценка SpaceX может превысить $1,75 трлн, что выше недавней оценки $1,25 трлн после приобретения xAI.

IPO позволит финансировать запуск Starship, развитие AI-центров данных в космосе и строительство базы на Луне. Поддержку компании обеспечивают Bank of America, Citigroup, JPMorgan и Morgan Stanley.

Ариана Ранцева

