Алексей Сухов вновь возглавил ПАО «М.Видео»

Ранее бизнесмена Владислава Бакальчук назначили главным исполнительным директором операционной компании сети

С 20 марта должность гендиректора ПАО «М.Видео» занимает Алексей Сухов. Это стало известно из данных ЕГРЮЛ.

Ранее этот пост занимал Феликс Либ. Теперь он избран председателем совета директоров. Одновременно произошли изменения в руководстве ООО «МВМ» — операционной компании сети «М.Видео‑Эльдорадо», отвечающей за управление торгово‑розничными активами группы. Ее гендиректором был назначен Владислав Бакальчук.

Сухов уже возглавлял «М.Видео» в 2022 году. В 2025 году на внеочередном собрании акционеров группы «М.Видео‑Эльдорадо» он вошел в новый состав совета директоров, сменив Магомеда Бекбузарова.

С 2008 года он занимал руководящие должности в организациях группы «САФМАР». В 2011 году Сухов стал заместителем гендиректора по корпоративным и имущественным отношениям АО «Русский уголь». В 2017 году перешел в компанию «Эльдорадо» на позицию вице‑президента по корпоративным и правовым отношениям. Позднее он возглавил соответствующее направление в объединенной компании «М.Видео‑Эльдорадо».



Рената Валеева