Донецкий «Шахтер» получил аттестат для выступления во Второй лиге ФНЛ
Казанского «Рубина-2» не оказалось в списке первых 28 команд, аттестованных для участия в новом сезоне
Комиссия ФНЛ выдала аттестаты 28 клубам для участия в новом сезоне дивизиона «Б» Второй лиги России. В числе первых команд не оказалось казанского «Рубина-2».
Впервые в современной истории право сыграть во Второй лиге ФНЛ получил донецкий «Шахтер». Последний сезон команда провела в лиге «Содружество», где играют крымские клубы.
Дивизион «Б» Второй лиги России считается любительской лигой.
Напомним, ранее «Рубин-2» объявил о смене главного тренера — вместо Гекдениза Карадениза в казанском клубе назначили Андрея Федорова. Планируется, что команда продолжит выступать во Второй лиге в нынешнем сезоне.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».