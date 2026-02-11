Новости спорта

Донецкий «Шахтер» получил аттестат для выступления во Второй лиге ФНЛ

09:49, 11.02.2026

Казанского «Рубина-2» не оказалось в списке первых 28 команд, аттестованных для участия в новом сезоне

Фото: Динар Фатыхов

Комиссия ФНЛ выдала аттестаты 28 клубам для участия в новом сезоне дивизиона «Б» Второй лиги России. В числе первых команд не оказалось казанского «Рубина-2».

Впервые в современной истории право сыграть во Второй лиге ФНЛ получил донецкий «Шахтер». Последний сезон команда провела в лиге «Содружество», где играют крымские клубы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дивизион «Б» Второй лиги России считается любительской лигой.

Напомним, ранее «Рубин-2» объявил о смене главного тренера — вместо Гекдениза Карадениза в казанском клубе назначили Андрея Федорова. Планируется, что команда продолжит выступать во Второй лиге в нынешнем сезоне.

Зульфат Шафигуллин

СпортФутбол Татарстан

