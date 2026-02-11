ТАСС: российского фигуриста Гуменника вызвали на допинг-тест

Спортсмена забрали ранним утром допинг-офицеры, сообщает источник

Фото: Реальное время

Российского фигуриста Петра Гуменника забрали на допинг-тест на следующее утро после выступления на Олимпийских играх в Милане. Об этом сообщает источник ТАСС.

По данным издания, Гуменник отправился на допинг-тестирование ранним утром.

Накануне ночью Гуменник занял 12-е место в короткой программе в мужском одиночном катании на Олимпийских играх. Россиянин выступает на турнире в нейтральном статусе.

Победитель в мужском одиночном фигурном катании определится в пятницу после произвольных программ.

Зульфат Шафигуллин