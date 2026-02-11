ТАСС: российского фигуриста Гуменника вызвали на допинг-тест
Спортсмена забрали ранним утром допинг-офицеры, сообщает источник
Российского фигуриста Петра Гуменника забрали на допинг-тест на следующее утро после выступления на Олимпийских играх в Милане. Об этом сообщает источник ТАСС.
По данным издания, Гуменник отправился на допинг-тестирование ранним утром.
Накануне ночью Гуменник занял 12-е место в короткой программе в мужском одиночном катании на Олимпийских играх. Россиянин выступает на турнире в нейтральном статусе.
Победитель в мужском одиночном фигурном катании определится в пятницу после произвольных программ.
