Татарстанские онкологи предлагают распространить местный опыт паллиативной выездной помощи на всю Россию

Финансирование лечения онкобольных в республике растет, а сумма затрат на одного пациента уменьшается

Фото: Реальное время

О росте заболеваемости раком в Татарстане, роли планового скрининга в продлении жизни онкобольных и перспективах оздоровления ситуации, сложившейся в последние годы в республиканском онкодиспансере, говорили сегодня участники пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями. Спикеры также рассказали, какие меры принимаются для решения проблемы нехватки кадров в этой отрасли медицины и ответили на вопросы «Реального времени» о причинах превышения нормативных сроков обследований пациентов с подозрением на рак. Подробности — в репортаже издания.

Рост заболеваемости как результат прогресса в диагностике

На 31 декабря 2025 года в Татарстане было зарегистрировано 127 424 пациента со злокачественными образованиями — каждый 32-й житель республики, сообщил главный внештатный специалист онколог РТ Эдуард Нагуманов на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями.

— Впервые в истории, заболеваемость в абсолютных числах вышла за пределы 20 тысяч: в 2024 году она составляла 19 446 случаев, в 2025-м— уже 20 244, — подчеркнул он. — То есть прирост значительный — 4,5 процента по отношению к 2024 году и 12 процентов к 2023-му.

Он подчеркнул, что эти результаты соответствуют ранее сделанным прогнозам и достигнуты благодаря широкому использованию скрининговых технологий, обеспечивающих высокую выявляемость заболеваний. В результате, отметил Нагуманов, летальность от рака в 2025 году снизилась с 19,1 до 18 процентов, и это — действительно значимый показатель эффективности республиканской онкологической службы.

Заболеваемость в республике оценивается в 400 случаев на 100 тыс. населения. По структуре заболеваемости в Татарстане лидируют колоректальный рак (ободочная и прямая кишки) — 14,6%, рак кожи с меланомой — 13,9%, рак молочной железы — 12,4%, рак трахеи, бронхов и легких — 8,7%, рак предстательной железы — 8,3%.

Онкология в цифрах и рублях

Недавно назначенный главврач Республиканского клинического онкологического диспансера Марат Мухамадеев рассказал, что в 2025 году онкополиклиника диспансера, с учетом сети филиалов, приняла 360 тыс. пациентов, из них поликлиника РКОД на Сибирском тракте в Казани — 200 тысяч.

— По итогам только прошлого года внедрено девять новых инновационных методик диагностики, — подчеркнул он последние достижения. — А хирургическую помощь в прошлом году получили 28 тысяч человек.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эдуард Нагуманов сообщил, что по программе госгарантий РКОД в 2026 году будет профинансирован на 8,8 млрд рублей, и около 3,9 млрд из этой суммы — «плановое задание на лекарственную терапию». Он также отметил, что объем финансирования на закупку лекарств для региональных льготников за последние 5 лет увеличился в 1,5 раза — с 500 до 750 млн рублей, но при этом стоимость одного случая лечения уменьшилась, и это связано с тем, что выросло количество пациентов.

«Позвольте считать это поручением»

Буквально накануне Всемирного дня борьбы с раком российское правительство утвердило новые сроки оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на рак — теперь консультация врача должна быть проведена не позднее чем через три рабочих дня, а диагностические инструментальные и лабораторные исследования — не позднее семи рабочих дней с момента их назначения.

В случае обнаружения злокачественных новообразований врач обязан выписать направление на лечение в специализированное медучреждение, а диспансерное наблюдение должно быть установлено в течение трех рабочих дней со дня утверждения диагноза. При этом ожидание специализированной помощи не должно превышать 7 дней со дня выдачи пациенту направления.

В «Реальное время» неоднократно обращались пациенты, у которых при скрининге впервые заподозрили онкозаболевание, а ожидание приема в РКОД и лабораторных исследований достигало месячного срока, что значительно превышает даже ранее действовавшие нормативы. При этом они утверждали, что процесс диагностики и лечения обычно напрямую зависел от готовности пациента «проявить благодарность», и отнюдь не на словах.

Вопрос «Реального времени» Мухамадеев предложил считать поручением в его адрес, подчеркнув, что очень дорожит имиджем татарстанской онкологической школы. Инна Серова / realnoevremya.ru

Издание поинтересовалось у нового главврача республиканского онкодиспансера причинами нарушения сроков и планируемыми мерами, которые бы исключили в будущем любую возможность заподозрить его подчиненных в корыстолюбии.

— Мы всегда с благодарностью относимся ко всем замечаниям, которые поступают от пациентов, потому что это исключительная возможность понять причины проблемы и начать ее решать, — ответил Марат Мухамадеев. — Сейчас мы с нашей командой занимаемся сбором информации, готовимся проанализировать, посмотреть, где самые проблемные места, а затем выстроить систему таким образом, чтобы она максимально удовлетворяла потребности наших пациентов и соответствовала федеральным нормативам. Мы, конечно же, должны сделать так, чтобы у пациентов не было никаких других эмоций, кроме приятных впечатлений и положительного результата от посещения нашего учреждения.

Вопрос «Реального времени» Мухамадеев предложил считать поручением в его адрес, подчеркнув, что очень дорожит имиджем татарстанской онкологической школы.

«Все хотят работать в Казани»

Одной из причин, по которым сегодня срываются сроки приема и обследования пациентов РКОД, является нехватка врачей. Эдуард Нагуманов привел данные по общей укомплектованности онкологической службы — 84%. Но добавил, что около 40% сотрудников — это внутренние и внешние совместители.

Нет дефицита врачей в самом онкологическом центре, — заявил главный внештатный специалист онколог ПФО, директор Казанской медицинской академии Рустем Хасанов. — Все хотят работать в Казани, в Москве. Инна Серова / realnoevremya.ru

Это означает, что в реальности онкологов явно недостаточно — их где-то «густо», а где-то «пусто», как, например, в поликлинике Кировского района Казани, где в прошлом году, по данным читателей нашего издания, прием вел всего один специалист пенсионного возраста, и с его уходом, например, в отпуск, процесс диагностики и лечения вставал в режим ожидания.

— Нет дефицита в самом онкологическом центре, — заявил сегодня журналистам главный внештатный специалист онколог ПФО, директор Казанской медицинской академии, а в прошлом — руководитель РКОД Рустем Хасанов. — Все хотят работать в Казани, в Москве. Ежегодно увеличивается целевой прием [в медицинские вузы], чтобы целевики пришли по заявкам с мест, вернулись в систему.

«Нужен системный подход к их финансированию»

Еще одной болезненной точкой при обсуждении проблем онкологических пациентов в республике является оснащение бригад выездной паллиативной помощи. По отзывам родственников онкобольных, находящихся в терминальной стадии дома, эти бригады далеко не всегда могут помочь из-за ограниченного списка лекарственных препаратов, которыми располагают. И зачастую арсенал медикаментов паллиативных бригад не позволяет снять проблему — у них, например, нет препаратов, обладающих успокоительным, снотворным действием, а лечащие врачи такие препараты онкобольным тоже не прописывают. Пациент не может спать, испытывает страшное беспокойство, галлюцинации, но помощи в этом плане не получает.

Илья Репин / realnoevremya.ru

На вопрос «Реального времени», что делается для того, чтобы решить эту проблему, взялся ответить Эдуард Нагуманов:

— Республика Татарстан — единственная среди субъектов Российской Федерации, где в структуре специализированного учреждения есть выездная паллиативная служба. Потребность в ней очень велика, на сегодняшний день доля нуждающихся в ней пациентов порядка 70—75 процентов. Мы готовы помогать, но онкологические диспансеры многие задачи решают на энтузиазме, а нужен системный подход к их финансированию в целом. Должны быть определены государственные источники.