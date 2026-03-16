Матч «Рубина» в Казани вошел в топ-3 самых посещаемых в туре РПЛ

Речь идет об игре против «Локомотива», которую посетили 12 тысяч болельщиков, на домашней арене

21‑й тур Российской премьер‑лиги продемонстрировал заметный рост посещаемости на стадионах: матчи тура в сумме посетили 120,2 тыс. человек, что в среднем составило 15 тыс. зрителей на игру. Этот показатель на 13% превышает среднюю посещаемость текущего сезона, которая держится на уровне 13,3 тыс. болельщиков за матч.

Абсолютным лидером по посещаемости в туре, а также рекордсменом РПЛ сезона-2025/26 стал матч в Санкт‑Петербурге, собравший 57,7 тыс. зрителей при заполняемости стадиона 96%.

В числе наиболее посещаемых игр тура отметился и матч с участием казанского «Рубина» против «Локомотива» 15 марта: встреча вошла в тройку самых популярных по числу болельщиков — 12,2 тысячи болельщиков на стадионе. Подробнее об этой игре — в материале.

По домашней посещаемости РПЛ после 21-го тура казанская команда на 7-м месте — 14 тысяч болельщиков, что является показателем ниже общей средней цифры РПЛ.

Наталья Жирнова