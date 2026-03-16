Определились все участники плей-офф Кубка Гагарина по хоккею

Последней путевку по итогам «регулярки» завоевала «Сибирь» из Восточной конференции

Фото: Динар Фатыхов

Хоккейный клуб «Сибирь» стал последним участником плей-офф Кубка Гагарина 2026 года. Команда обеспечила себе место в матчах «на вылет» после победы над московским ЦСКА со счетом 3:2.

Теперь состав участников плей-офф от Восточной конференции полностью сформирован.

Ранее «Ак Барс», который давно обеспечил себе место в плей-офф, переиграл «Сочи» со счетом 2:0 в заключительном домашнем матче «регулярки» КХЛ. Команда Анвара Гатиятулина вовсю готовится к плей-офф. Вот и в игре с аутсайдером турнира казанцы дважды забили в первом периоде, а затем технично «уснули» до финальной сирены. Как прошел последний матч «регулярки» для «барсов» перед казанскими болельщиками — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова