Татарстанский спортсмен выиграл чемпионат Москвы по кикбоксингу

Владимир Ямков досрочно завершил все поединки турнира и отобрался в сборную столицы на чемпионат и первенство России

Фото: предоставлено Василием Ямковым

В Москве завершился III чемпионат города по кикбоксингу. Турнир проходил с 12 по 15 марта во Дворце единоборств «Северный» и собрал более 1 200 спортсменов со всей столицы. Главным итогом соревнований стали не только медали, но и путевки на чемпионат и первенство России 2026 года, которые получали победители в своих весовых категориях.

В весовой категории до 69 килограммов выступал мастер спорта России, студент группы 24511 колледжа Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Владимир Ямков. По итогам турнира спортсмен завоевал золотую медаль и получил право представлять Москву на всероссийских соревнованиях.

Конкуренция в этой категории была высокой. Среди соперников Ямкова были титулованные бойцы, имеющие опыт участия и побед на всероссийских и международных турнирах. Несмотря на это, спортсмен уверенно прошел все стадии соревнований, завершив каждый поединок досрочно уже в первом раунде.

В четвертьфинале Владимир Ямков встретился с представителем спортивного клуба «Самбо-70» Алексеем Белозеровым. Поединок был остановлен в первом раунде из-за явного преимущества Ямкова.

предоставлено Василием Ямковым

В полуфинале его соперником стал Федор Антонов из спортивной школы «Ратмир». Антонов имеет базовую подготовку по тхэквондо ITF и является неоднократным победителем всероссийских и международных соревнований. Однако и этот бой завершился досрочно: поединок был остановлен в первом раунде после серии результативных атак Ямкова.

В финале турнира Владимир Ямков встретился с кандидатом в мастера спорта Ростиславом Федоровым, представляющим ГБУ ДО МКСШОР «Север». Известно, что Федоров специально опустился из более тяжелой весовой категории, чтобы побороться за путевку на первенство России.

Решающая встреча также завершилась досрочно. Ямков с первых секунд задал высокий темп боя и сумел добиться явного преимущества. Поединок был остановлен уже в первом раунде.

Ариана Ранцева