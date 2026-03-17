Финская сборная не планирует бойкотировать Кубок мира из-за России

Ранее сообщалось, что Чехия, Швеция и Финляндия против участия российской команды в соревновании

Президент Финского хоккейного союза Хейкки Хиетанен выступил с опровержением информации о возможном бойкоте сборной Финляндии Кубка мира 2028 года в случае участия в турнире российской команды. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее чешский журналист Роберт Рампа распространил сообщение о том, что сборные Швеции, Финляндии и Чехии намерены отказаться от участия в турнире при допуске российской команды.

— Это не информация, а чьи-то журналистские спекуляции, и я на данном этапе не буду их комментировать. Мы не обсуждали участие России ни с кем, — заявил Хиетанен в интервью изданию Iltalehti.

Напомним, что Кубок мира пройдет в феврале 2028 года в Калгари, Эдмонтоне и Праге. Турнир соберет восемь команд и станет четвертым в истории после соревнований 1996, 2004 и 2016 годов. По последним данным, вопрос об участии российской сборной пока остается открытым.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев назвал примерные сроки возвращения российской сборной по хоккею на международные турниры.



