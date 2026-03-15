Лыжник сборной России Голубков завоевал золотую медаль на Паралимпиаде
Российский лыжник Иван Голубков завоевал золотую медаль в гонке на 20 километров с раздельным стартом на Паралимпийских играх. Спортсмен преодолел дистанцию за 51 минуту и 55 секунд. Напомним, что соревнования организовали в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
«Серебро» получил китайский лыжник Мао Чжунъу (52.45,8), а бронзовая медаль досталась итальянцу Джузеппе Ромеле (53.17,1).
Голубков — шестикратный чемпион мира, участвует в соревнованиях спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Паралимпиада завершится в воскресенье, 15 марта. Всего в Играх участвуют шесть спортсменов из России, которых допустили под своим флагом.
Российские спортсмены завоевали в Италии десять наград — шесть золотых, одну серебряную и три бронзовые. Команда занимает пятое место в медальном зачете.
