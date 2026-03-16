18:46 МСК
Клуб НХЛ «Торонто» продлил контракт с казанским вратарем Артуром Ахтямовым

20:37, 16.03.2026

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» объявил на своем официальном сайте о продлении контракта с российским голкипером Артуром Ахтямовым.

Соглашение с 24‑летним вратарем рассчитано на три года. В сезоне 2026/27 оно будет действовать как двусторонний контракт, а в сезонах 2027/28 и 2028/29 — как односторонний. Среднегодовая зарплата спортсмена по условиям договора составит $900 тысяч.

В прошлом сезоне воспитанник «Ак Барса» Артур Ахтямов выступал за команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Торонто Марлис», где провел 26 матчей. Напомним: вратарь хоккейного клуба «Торонто» Артур Ахтямов впервые вышел на лед в матче Национальной хоккейной лиги в декабре. Его дебют состоялся в матче регулярного чемпионата против команды «Эдмонтон».

Наталья Жирнова

