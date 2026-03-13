В Казани состоится IV Межрегиональный турнир по боксу памяти Героя России Дамира Гилемханова

В турнире выступят 28 спортсменов — призеры всероссийских соревнований, победители районных и региональных турниров

Фото: предоставлено пресс-службой Ильи Вольфсона

В воскресенье, 15 марта, в Казани состоится IV Межрегиональный турнир по боксу памяти Героя России Дамира Гилемханова.

Дамир Гилемханов погиб 7 марта 2022 года. 22-летний казанец в составе экипажа танка Т-72Б1 принял неравный бой с пятью танками противника — четыре из них были уничтожены. Весь экипаж погиб. Всем троим посмертно присвоено звание Героя России.

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Илья Вольфсон сообщает:

— Мы познакомились с его родителями в 2023 году. Они рассказали, что Дамир с детства занимался боксом и что их мечта — турнир в его память. Мы поддержали эту идею. Вместе с семьей Дамира мы организуем эти соревнования при поддержке Федерации бокса России, Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма и клуба бокса «Спарта». Рад, что турнир стал настоящей весенней традицией, живой памятью о нашем земляке.



Турнир состоится 15 марта в 13:00 во Дворце водных видов спорта (ул. Сибгата Хакима, 70).