«Ак Барс» одержал третью победу подряд, обыграв «Сочи» в Казани

Казанская команда выиграла заключительную домашнюю игру в текущем регулярном чемпионате

«Ак Барс» обыграл в Казани «Сочи» со счетом 2:0 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина выиграла заключительную домашнюю игру в текущем регулярном чемпионате.

В составе «Ак Барса» отличились Нэйтан Тодд и Дмитрий Яшкин. Для чешского легионера казанцев шайба стала 200-й за карьеру в КХЛ. Вратарь «Ак Барса» Максим Арефьев оформил «сухой» матч, не пропустив ни разу за игру.

«Ак Барс» продлил победную серию в чемпионате до трех матчей подряд. Ранее казанцы обыграли «Сибирь» — 6:3 и «Спартак» — 4:1. Все три победы одержаны «барсами» в заключительной домашней серии в «регулярке».

Следующий матч «Ак Барс» проведет 16 марта в Череповце с «Северсталью» в 19:30 по московскому времени. Команда Гатиятулина продолжает идти на 3-м месте в Восточной конференции.

