Новости спорта

18:42 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Рубин» сыграет в Казани с «Локомотивом» в матче футбольной РПЛ

08:10, 15.03.2026

Встреча начнется в 19.00 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня «Рубин» примет в Казани московский «Локомотив» в матче 21-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в «Ак Барс Арене» в 19.00 по московскому времени.

«Рубин» в предыдущем туре РПЛ дома победил «Краснодар» со счетом 2:1. Эта победа стала для казанцев первой под руководством испанского тренера Франка Артиги. «Рубин» идет восьмым в турнирной таблице чемпионата.

взято с сайта rubin-kazan.ru

«Локомотив» весной дважды сыграл дома в рамках РПЛ: обыграл «Пари НН» (2:1) и не смог победить «Ахмат» (2:2). В таблице команда Михаила Галактионова идет третьей, уступая лидеру турнира пять очков, имея матч в запасе.

Три последних очных поединка команд в РПЛ завершились с одинаковым счетом 1:0 — дважды в Москве победил «Локомотив», в Казани выиграл «Рубин».

Встречу в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» в 19.00 по мск.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортФутбол Татарстан

Новости партнеров

Читайте также