Вингер «Рубина» Грипши: «Схему без нападающего отрабатывали всю неделю»

Атакующий полузащитник казанского клуба прокомментировал победу над «Локомотивом»

Вингер «Рубина» Назми Грипши рассказал, что команда всю неделю готовила новую игровую схему для игры с «Локомотивом». Тренерский штаб Франка Артиги не выставил ни одного номинального нападающего в составе.

Встреча в Казани завершилась победой «Рубина» со счетом 3:0. Сам Грипши дважды ассистировал партнерам при выполнении стандартных положений.

— Сегодня мы играли без чистого нападающего, это была наша другая схема. Получилось эффективно. Мы отрабатывали такую схему игры всю неделю. У меня была функция «ложной девятки». В зависимости от ситуации я прессинговал либо «шестерку», либо кого-то из центральных защитников. Думаю, что у меня неплохо получилось выполнить установку тренера, — цитирует Грипши корреспондент «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» одержал вторую подряд победу над соперником из топ-3 чемпионата. Ранее казанцы обыграли в Казани лидера турнира «Краснодар» со счетом 2:1. «Локомотив» после поражения в столице Татарстана продолжает занимать третье место в турнирной таблице.

Зульфат Шафигуллин