«Рубин» объявил состав на матч с «Локомотивом» в Казани

Казанская команда выйдет без номинального нападающего с первых минут

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» определился с составом на матч с «Локомотивом» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в Казани и начнется в 19.00 по московскому времени.

В стартовом составе «Рубина» не оказалось номинального нападающего. Из-за травм игру пропускают Мирлинд Даку и Дардан Шабанхаджай, а у форварда Жака Сиве дисквалификация. В центре поля с первых минут выйдут Далер Кузяев, Велдин Ходжа и Богдан Йочич, по краям атаки — Руслан Безруков и Назми Грипши.

Состав «Рубина»: Ставер — Арройо, Тесленко, Вуячич, Мальдонадо, Рожков — Кузяев, Йочич, Ходжа — Безруков, Грипши.

В прямом эфире игру между «Рубином» и «Локомотивом» в Казани покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» в 19.00 по мск.

Зульфат Шафигуллин