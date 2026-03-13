Новости спорта

17:34 МСК
Новости раздела
Спорт

Иранский футболист не стал праздновать забитый гол в матче РПЛ

20:32, 13.03.2026

Вингер махачкалинского «Динамо» Джавад забил в ворота «Оренбурга», открыв счет в первом тайме

Фото: Динар Фатыхов

Иранский футболист махачкалинского «Динамо» Мохаммад Джавад Хоссейннежад не стал праздновать свой гол в ворота «Оренбурга» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходит в рамках 21-го тура чемпионата России.

Джавад отличился на 28-й минуте встречи, открыв счет в матче с «Оренбургом». После забитого гола иранец показательно не стал праздновать взятие ворот.

Это пятый мяч для Джавада в составе махачкалинского «Динамо» в матчах РПЛ за два сезона в России.

Напомним, утром 28 февраля войска США и Израиля начали военную операцию против Ирана. Военные действия на иранской территории продолжаются.

Ранее гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что Джавад не обращался в клуб с просьбой вывезти своих родных из Ирана.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортФутбол Татарстан

Новости партнеров

