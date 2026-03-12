Новости спорта

Лыжник Йоханнес Клебо попал в больницу после падения на этапе Кубка мира

21:22, 12.03.2026

По словам тренера, состояние спортсмена вызывает определенные опасения

Фото: скриншот из видео "Ruka Triples winner Johannes Hoesflot Klaebo after final race" на канале " История звездной жизни"

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо был госпитализирован после падения во время спринтерской гонки на этапе Кубка мира в норвежском городе Драммене. Об этом сообщил главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен в интервью телеканалу NRK.

Инцидент произошел в полуфинальном забеге, когда спортсмен упал и получил травму головы. После падения Клебо держался за голову, а покинуть трассу ему пришлось в сопровождении организаторов соревнований.

По словам тренера, состояние спортсмена вызывает определенные опасения. В настоящее время лыжник находится в больнице, где ему проведут дополнительное обследование для оценки состояния здоровья.

На этом же Кубке мира выступает и татарстанский лыжник Савелий Коростелев, который 8 марта взял бронзу в гонке на 10 км с раздельного старта классическим стилем.

Наталья Жирнова

