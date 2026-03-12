Новости спорта

Трамп — про участие Ирана в чемпионате мира по футболу: «Не считаю, что им уместно там быть»

19:28, 12.03.2026

По его мнению, участие команды может быть небезопасным для жизни и благополучия иранских спортсменов

Фото: Tianlei Wu на Unsplash

Президент США Дональд Трамп прокомментировал участие сборной Ирана в предстоящем чемпионате мира по футболу.

По мнению американского лидера, несмотря на официальное приглашение иранской команды на турнир, ее участие может быть небезопасным для жизни и благополучия самих спортсменов.

— Не считаю, что им уместно там быть — в плане их собственной жизни и безопасности, — написал он в социальной сети Truth Social.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. Турнир впервые в истории будет проводиться сразу в трех странах-хозяйках: США, Канаде и Мексике.

Ранее уже сообщалось, что сборная Ирана может отказаться от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года. Иранская сборная должна была провести все три матча группового этапа в США. По итогам жеребьевки команда попала в один квартет со сборными Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

Наталья Жирнова

