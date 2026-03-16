«Ак Барс» прервал серию из трех побед, проиграв «Северстали»

Матч завершился со счетом 2:4

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» проиграл «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 2:4.



На 15‑й минуте первую шайбу забросил защитник «Северстали» Никита Камалов, спустя две минуты нападающий Данил Веряев удвоил счет, а еще через две минуты защитник Владимир Грудинин довел результат до 3:0.

«Ак Барс» сумел отыграть одну шайбу на 33‑й минуте — отличился форвард Артем Галимов. На 40‑й минуте нападающий Александр Скоренов вернул «Северстали» преимущество в две шайбы. На 51‑й минуте форвард казанской команды Алексей Пустозеров сократил отставание, установив окончательный счет — 4:2. Казанцы прервали свою серию из трех побед подряд.



Следующий матч «Ак Барс» проведет 18 марта в гостях против «Сочи» — игра начнется в 17:00 по московскому времени.



Наталья Жирнова