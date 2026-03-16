Хоккей теряет популярность в России: число игроков сократилось на 100 тысяч

При этом футбол остается самым массовым видом спорта в стране — 3,54 млн человек, играющих в данный вид спорта

Фото: Динар Фатыхов

По данным Министерства спорта России, футбол остается самым массовым видом спорта в стране. Об этом сообщает РИА «Новости». На конец 2025 года число занимающихся футболом достигло 3,54 млн человек, что на 95,9 тыс. спортсменов больше по сравнению с предыдущим годом. На втором месте по популярности находится плавание, которым занимаются 3,16 млн человек. Третью позицию в рейтинге занимает волейбол с показателем 2,59 млн занимающихся.

Примечательно, что наблюдается снижение количества занимающихся хоккеем. По итогам 2025 года в этот вид спорта вовлечено 599 873 человека, что на 102 497 спортсменов меньше, чем в 2024 году. Напомним, что в ближайшие четыре года во всех муниципальных образованиях Татарстана появятся собственные ледовые арены.



Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил о намерении обратиться в суд из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Функционер считает, что уже пора «наезжать» на чиновников ИИХФ из-за отсутствия россиян на мировых турнирах.



Наталья Жирнова