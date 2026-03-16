Стал известен календарь «Рубина» до конца сезона РПЛ

Определены время и даты проведения оставшихся матчей команд в чемпионате

Стал известен календарь матчей казанского «Рубина» до конца текущего сезона Российской премьер‑лиги (РПЛ). Информация появилась в официальном паблике клуба.

22 марта «Рубин» сыграет против «Крыльев Советов» на выезде — начало матча в 16:30. Следующий гостевой поединок состоится 6 апреля против «Сочи», стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Затем команда вернется на домашний стадион: 11 апреля в 16:30 «Рубин» примет «Оренбург», а 18 апреля в 17:00 — «Акрон».

Очередной выезд ждет казанцев 22 апреля: в 19:45 состоится игра против «Динамо». 25 апреля в 19:30 на поле «Рубина» приедет ЦСКА — матч пройдет в Казани.

Далее, 2 мая в 16:30, команда Артиги встретится с «Балтикой». Еще один гостевой матч запланирован на 11 мая — в 17:30 команда сыграет против «Спартака».

Завершит сезон «Рубин» домашней игрой 17 мая против «Пари Нижний Новгород» в рамках 30‑го тура РПЛ. Матч начнется в 18.00 мск.

Рената Валеева