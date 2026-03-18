Американский защитник Си Джей Брайс покинул казанский УНИКС

Фото: Динар Фатыхов

Баскетбольный клуб УНИКС и американский защитник Си Джей Брайс расторгли контракт, сообщает пресс-служба клуба.

29-летний баскетболист присоединился к казанской команде в июле прошлого года. Легионер с ноября 2025 года не выступает за клуб, проведя лишь восемь матчей. Он получил травму, из-за чего выбыл до конца сезона. Тогда ему на замену был подписан 25-летний американец Тай Брюэр. Его контракт действует до лета 2026 года.

За время выступления в составе УНИКСа Брайс демонстрировал стабильные показатели: в среднем за матч он набирал 10,4 очка, делал 4,4 подбора и отдавал 3,5 результативной передачи, проводя на площадке в среднем 27 минут.

Одним из ярких выступлений американца стал матч Кубка WINLINE против «Зенита» в Санкт-Петербурге 5 ноября прошлого года. В той игре Брайс набрал 17 очков и сделал 4 подбора за почти 30 минут игрового времени, что помогло его команде одержать победу со счетом 91:72. Подробнее об этой игре — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова