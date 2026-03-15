Россия попала в топ-3 стран по числу завоеванных золотых медалей на Паралимпиаде

Кроме того, паралимпийцы получили одно серебро и три бронзы

Российские спортсмены завоевали восемь золотых медалей на Паралимпийских играх в Италии. Причем по этому показателю Россия попала на третье место в медальном зачете. Кроме того, паралимпийцы получили одно серебро и три бронзы, следует из трансляции Игр.

На первом месте по количеству полученных золотых медалей на играх — Китай (15 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых медалей), а на втором — США (12,5 и 6 медалей соответственно). На Паралимпиаде еще разыграются две золотые медали.

На Играх выступили шесть спортсменов из России. Впервые за 12 лет они участвовали в соревнованиях под национальной символикой.

Две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль завоевала горнолыжница Варвара Ворончихина. Горнолыжник Алексей Бугаев выиграл золото и две бронзы. Трехкратной паралимпийской чемпионкой стала лыжница Анастасия Багиян, а лыжник Иван Голубков поднялся на высшую ступень пьедестала дважды.

Никита Егоров