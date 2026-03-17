Чехия, Швеция и Финляндия выступили против участия России в Кубке мира

Сборные могут отказаться от турнира 2028 года, если российскую команду допустят к соревнованиям

Фото: Динар Фатыхов

Сборные Чехия, Швеция и Финляндия по хоккею не хотят участвовать в Кубке мира по хоккею 2028 года, если до участия в турнире будет допущена Россия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на чешское издание iDNES.cz.

По данным издания, о позиции этих стран проинформирована Национальная хоккейная лига (НХЛ).

В НХЛ заявили, что пока не спешат принимать решение по вопросу участия российских игроков. В лиге отметили, что оставляют возможность для обсуждения, поскольку турнир должен состояться через два года.

Кубок мира по хоккею проводился три раза — в 1996, 2004 и 2016 годах. В последнем турнире участвовали восемь команд: Россия, Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия, а также сборная молодых игроков Северной Америки и сборная Европы, сформированная из представителей Швейцарии, Норвегии, Словакии и других стран, чьи национальные команды не получили приглашения.

Ариана Ранцева