Тесленко: «Рубин» выиграл у «Локомотива», сегодня в Казани праздник»

Защитник казанской команды высказался о разгромной победе над московским соперником

Защитник «Рубина» Егор Тесленко прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:0) в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). По его словам, команда устроила праздник всей Казани.

Также Тесленко высказался об эпизоде со своим забитым мячом. После гола защитник не сразу стал праздновать, а вначале обратился к арбитру.

— Отличные впечатления от победы. 3:0 — хороший результат. Сыграли на «ноль», выиграли. Сегодня праздник в Казани. На что делал упор Артига при подготовке к игре? Думаю, вы все видели сами. Не пропустили, забили три, Артига доволен (улыбается).

— Показалось, что после забитого гола у вас появились сомнения, вы смотрели на бокового арбитра.

— При праздновании гола я услышал, что прозвучал какой-то свисток. Я повернулся к арбитру, он показал на центр поля, и мы дальше побежали праздновать гол, — сказал Тесленко в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

«Рубин» разгромил в Казани московский «Локомотив» со счетом 3:0. В составе казанской команды голами отметились Игор Вуячич, Егор Тесленко и Даниил Кузнецов.

Это уже вторая победа команды Франка Артиги над соперником из топ-3 чемпионата. Ранее «Рубин» в Казани переиграл лидера турнирной таблицы «Краснодар» (2:1). Теперь обыгран «Локомотив», занимающий третью строчку в чемпионате.

