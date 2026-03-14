17:37 МСК
Ворончихина принесла сборной России пятую золотую медаль на Паралимпиаде

17:28, 14.03.2026

Российская горнолыжница победила в классе LW6/8-2, показав по сумме двух попыток результат 1 минута 26,95 секунды

Фото: скриншот из видео «Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала третью медаль на Паралимпийских играх» с канала « Новости Первого канала»

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в слаломе на Паралимпийских играх в Италии.

Спортсменка выступает в классе LW6/8-2 (поражение части руки). По сумме двух попыток она показала результат 1 минута 26,95 секунды, что позволило ей занять первое место.

Ранее «Реальное время» писало, что Иван Голубков принес сборной России третье золото Паралимпиады в Италии.

Ариана Ранцева

