Ворончихина принесла сборной России пятую золотую медаль на Паралимпиаде
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в слаломе на Паралимпийских играх в Италии.
Спортсменка выступает в классе LW6/8-2 (поражение части руки). По сумме двух попыток она показала результат 1 минута 26,95 секунды, что позволило ей занять первое место.
Ранее «Реальное время» писало, что Иван Голубков принес сборной России третье золото Паралимпиады в Италии.
