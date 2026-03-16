Два игрока УНИКСа Брюэр и Абдулбасиров попали в символическую пятерку недели

Накануне центровой казанцев провел лучший матч в карьере против ЦСКА

Сразу два игрока казанского баскетбольного клуба УНИКС попали в символическую пятерку прошедшей недели (с 9 по 15 марта) — центровой Руслан Абдулбасиров и Тай Брюэр. Помимо них, в пятерку вошли Ален Хаджибегович из «Локомотива‑Кубань», Ксэвьер Мун из «Зенита» и Игорь Вольхин из «Автодора».

Накануне центровой казанцев Руслан Абдулбасиров воспользовался шансом и провел лучший матч в карьере. На счету баскетболиста: 19 очков, 7/7 точных попаданий в двухочковых бросках, 10 подборов, 3 передачи, 2 блок‑шота и 32 балла эффективности.

Тай Брюэр также продемонстрировал высокий уровень игры — в матче против ЦСКА он набрал 23 очка и сделал 5 подборов.

Накануне УНИКС прервал 18‑матчевую победную серию армейцев. Эта серия москвичей стартовала как раз после их предыдущего поражения в Казани. Казанская команда вплотную приблизилась к ЦСКА в турнирной таблице — итоговый счет встречи составил 86:80 в пользу УНИКСа. От армейцев их теперь отделяет всего одна победа.

Рената Валеева