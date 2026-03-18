Казанский «Ак Барс» назвал состав на гостевую игру с «Сочи»

Встреча назначена на 17:00 по московскому времени

«Ак Барс» определился с составом на игру с «Сочи» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча пройдет в Сочи и назначена на 17:00 по московскому времени.

В составе «Ак Барса» появились несколько молодых игроков из фарм-клуба «Барс». Также впервые за долгое время сыграют защитник Альберт Яруллин и нападающий Владимир Алистров.

В воротах с первых минут встречу начнет Тимур Билялов. Максим Арефьев, Никита Лямкин, Алексей Марченко, Нэйтан Тодд, Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин и Алексей Пустозеров пропускают матч с «Сочи» тренерским решением.

Состав «Ак Барса»: Билялов (Столпеченков); Фальковский — Миллер, Терехов Сем. — Сафонов — Галимов; Карпухин — Терехов Ст., Хмелевский — Семенов — Денисенко; Лучевников — Яруллин, Бровкин — Кателевский — Замалтдинов; Потапов — Бардин, Галеев — Комков — Алистров.

В прямом эфире игру из Сочи покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета» в 17:00 по московскому времени.

Ранее в Казани «Ак Барс» переиграл «Сочи» с «сухим» счетом 2:0 в матче КХЛ.

Зульфат Шафигуллин