Сафиуллин — о победе «Рубина»: «Доволен ли я? Это риторический вопрос»
Президент казанского клуба прокомментировал победу команды над «Локомотивом»
Президент «Рубина» Марат Сафиуллин прокомментировал победу команды над «Локомотивом» (3:0) в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
— Доволен ли я победой? Это риторический вопрос. Конечно, доволен. Отличный матч, отличная победа, — сказал Сафиуллин.
Также он озвучил задачи на оставшуюся часть чемпионата:
— Побеждать в каждом матче, а там посмотрим.
«Рубин» разгромил московский «Локомотив» со счетом 3:0 в матче в Казани.
