Новости спорта

18:46 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Сафиуллин — о победе «Рубина»: «Доволен ли я? Это риторический вопрос»

21:06, 15.03.2026

Президент казанского клуба прокомментировал победу команды над «Локомотивом»

Президент «Рубина» Марат Сафиуллин прокомментировал победу команды над «Локомотивом» (3:0) в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

— Доволен ли я победой? Это риторический вопрос. Конечно, доволен. Отличный матч, отличная победа, — сказал Сафиуллин.

Также он озвучил задачи на оставшуюся часть чемпионата:

— Побеждать в каждом матче, а там посмотрим.

«Рубин» разгромил московский «Локомотив» со счетом 3:0 в матче в Казани.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортФутбол Татарстан

