Елена Вяльбе заявила о скором уходе с поста главы российских лыжных гонок

По ее словам, в ближайшее время произойдет объединение нескольких лыжных федераций

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила о предстоящих изменениях в структуре управления лыжными видами спорта в стране, сообщает «Спортс». По ее словам, в ближайшее время произойдет объединение нескольких лыжных федераций.

Ожидается, что реорганизация завершится в период с 6 по 10 апреля. При этом сама Вяльбе сохранит свою роль в лыжном спорте, хотя ее должность получит другое название. Новым руководителем объединенной структуры станет депутат Госдумы. По словам Вяльбе, он сможет эффективнее взаимодействовать с региональными властями по вопросам развития лыжного спорта.

— Надеюсь, новый руководитель большой объединенной федерации будет нам всячески помогать. Я, по крайней мере, на это надеюсь, — заявила Вяльбе.



Ранее Елена Вяльбе заявила, что на чемпионате России татарстанский лыжник Большунов был в своей лучшей форме: он победил в масс-старте на 50 км свободным стилем и стал 30-кратным чемпионом России.

