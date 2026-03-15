УНИКС прервал 18‑матчевую победную серию ЦСКА и вырвал победу у лидера чемпионата

Казанский УНИКС одержал победу в домашнем матче против лидера регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — московского ЦСКА. Итоговый счет встречи — 86:80 в пользу казанской команды. Эта победа стала второй для УНИКСа в текущем регулярном чемпионате против армейцев, и обе были добыты на домашней площадке.

Победа УНИКСа прервала серию побед ЦСКА, которая до этой встречи насчитывала 18 выигранных матчей подряд. Примечательно, что предыдущее поражение в рамках этой серии армейцы также потерпели от казанского клуба.

Ключевыми игроками в составе УНИКСа стали Тай Брюэр, набравший 23 очка и сделавший 5 подборов, Руслан Абдулбасиров, заработавший 19 очков и 10 подборов (дабл‑дабл), а также Дешон Пьер с 13 очками.

При этом казанская команда выступала без своих лидеров — Джалена Рейнольдса и Алексея Шведа.

В составе ЦСКА лучшими стали Иван Ухов (22 очка и 6 подборов), Ливио Жан‑Шарль (18 + 9 подборов), Каспер Уэйр (11 + 7 передач) и Мело Тримбл, набравший 10 очков.

Далее УНИКС отправится в Пермь, где 19 марта в 17:30 мск сразится с местной «Пармой». Затем казанцы надолго закрепятся в «Баскет-холле»: команду ждет серия из пяти домашних поединков. Так, 22 марта они примут «Енисей», а 29 марта сразятся с «Локомотивом-Кубанью».

