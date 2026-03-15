«Рубин» крупно обыграл в Казани «Локомотив», забив три гола

Команда Артиги одержала вторую победу подряд в чемпионате

«Рубин» переиграл в Казани московский «Локомотив» со счетом 3:0 в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Франка Артиги одержала вторую подряд победу в чемпионате.

В составе «Рубина» голы забили Игор Вуячич, Егор Тесленко и Даниил Кузнецов. Вратарь Евгений Ставер впервые сыграл на «ноль» в весенней части сезона.

Счет был открыт на 23-й минуте встречи — забил капитан «Рубина» Игор Вуячич. Для черногорского футболиста этот мяч стал первым в составе казанской команды за карьеру. После перерыва с розыгрыша углового отличился Егор Тесленко, удвоив преимущество «Рубина» в счете. На 70-й минуте встречи забил Даниил Кузнецов, сделав результат на табло 3:0.

У «Локомотива» в конце первого тайма за вторую желтую карточку был удален Максим Ненахов.

После этой победы в активе «Рубина» стало 29 набранных очков. Казанская команда занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Следующий матч «Рубин» проведет 22 марта в Самаре с «Крыльями Советов» в 16.30 по московскому времени.

«Рубин» (Казань) — «Локомотив» (Москва) — 3:0 (1:0, 2:0)

Голы:

1:0 — 23, Вуячич;

2:0 — 55, Тесленко (Грипши);

3:0 — 70, Кузнецов (Безруков).



Зульфат Шафигуллин