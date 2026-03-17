Сборная России вернулась с Игр в Италии с 12 медалями

Команда заняла третье место, при этом восемь наград оказались золотыми, установив уникальный результат для шести спортсменов

Российские спортсмены вернулись на родину после Игр в Италии.

По итогам соревнований сборная России заняла третье место в медальном зачете. Команда установила уникальный результат: шесть спортсменов завоевали в общей сложности 12 медалей. Из них восемь — золотые.

Напомним, что в сентябре Международный паралимпийский комитет восстановил членство Паралимпийского комитета России после голосования в Сеуле. Шесть российских паралимпийцев выступают на текущих соревнованиях под национальным флагом и с гимном.



Ариана Ранцева