18:48 МСК
Сборная России вернулась с Игр в Италии с 12 медалями

08:57, 17.03.2026

Команда заняла третье место, при этом восемь наград оказались золотыми, установив уникальный результат для шести спортсменов

Фото: скриншот с сайта Fondazione Milano Cortina 2026

Российские спортсмены вернулись на родину после Игр в Италии.

По итогам соревнований сборная России заняла третье место в медальном зачете. Команда установила уникальный результат: шесть спортсменов завоевали в общей сложности 12 медалей. Из них восемь — золотые.

Напомним, что в сентябре Международный паралимпийский комитет восстановил членство Паралимпийского комитета России после голосования в Сеуле. Шесть российских паралимпийцев выступают на текущих соревнованиях под национальным флагом и с гимном.

Ариана Ранцева

