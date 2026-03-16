Нижнекамский «Нефтехимик» разгромил нижегородское «Торпедо» со счетом 6:3

Фото: Динар Фатыхов

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На стадионе «Нагорный» местное «Торпедо» принимало нижнекамский «Нефтехимик». Победу во встрече одержали гости — итоговый счет составил 6:3 в польцу нижнекамцев.

Игра началась активно для «Нефтехимика»: уже на второй минуте Никита Попугаев открыл счет, на 19‑й минуте Матвей Надворный его удвоил, а на 22‑й Никита Артамонов довел преимущество команды до трех шайб. «Торпедо» сокращало отставание несколько раз: голы забили Егор Виноградов (30‑я минута) и Никита Шавин (34‑я), затем Владимир Ткачев (45‑я). Однако «Нефтехимик» удерживал инициативу: Дамир Жафяров забросил четвертую шайбу на 40‑й минуте, Никита Хоружев укрепил преимущество на 55‑й. Окончательный счет установил Андрей Белозеров, поразив пустые ворота на последней секунде матча.

Эта победа стала для «Нефтехимика» третьей над нижегородским клубом в четырех матчах текущего сезона. Напомним, что 10 марта «Нефтехимик» заочно вышел в плей-офф Кубка Гагарина. Ранее в плей-офф вышла и казанская команда Татарстана — «Ак Барс».

Наталья Жирнова