«Ак Барс» в гостях экспериментальным составом обыграл «Сочи» в матче КХЛ

Казанцы одолели соперника со счетом 4:2

«Ак Барс» обыграл в гостях «Сочи» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина выступила экспериментальным составом. Тренерский штаб казанцев дал отдохнуть нескольким лидерам.

В составе «Ак Барса» голы забили Радэль Замалтдинов, Григорий Денисенко, Илья Карпухин и Кирилл Семенов. В составе «Сочи» шайбы забросили Сергей Волков и Матвей Гуськов. В воротах казанцев сыграл весь матч Тимур Билялов.

В активе «Ак Барса» после победы стало 92 очка, команда Гатиятулина занимает третье место в Восточной конференции. Казанцам осталось провести в регулярном чемпионате одну встречу.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 20 марта в Москве против столичного «Динамо» в 19:30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин