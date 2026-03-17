«Рубин» впервые в сезоне вошел в топ-5 по ожидаемым голам

Фото: Динар Фатыхов

Недавно казанский «Рубин» продемонстрировал один из лучших своих матчей сезона, разгромив «Локомотив» со счетом 3:0. Эта победа позволила команде впервые в текущем сезоне попасть в пятерку лучших по показателю ожидаемых голов (xG) в туре — 1,79. Ранее матч «Рубина» против «Локо» в Казани вошел в топ-3 самых посещаемых в туре РПЛ.

21-й тур Мир РПЛ отметился высокой статистикой: команды набрали 24,50 xG, забив при этом 16 голов. Примечательно, что по ожидаемым голам этот тур вошел в семерку самых результативных в сезоне.

Тур также установил рекорд сезона по разнице между ожидаемыми и реальными голами — 8,50. Средняя результативность чемпионата снизилась до 20,6 гола за тур, что составляет 2,57 мяча за матч.



Наталья Жирнова