Победа «Динамо-Ак Барс» над «Тулицей» вывела Казань в полуфинал ЧР по волейболу

Лучшим игроком матча стала Юлия Столбова, набравшая 23 очка при 51% реализации атак

Казанская команда «Динамо-Ак Барс» одержала победу над «Тулицей» из Тулы со счетом 3:1 и вышла в полуфинальную стадию плей-офф чемпионата России по волейболу.

В первой партии хозяйки площадки повели благодаря удачным действиям Екатерины Поляковой, но динамовки сумели отыграться и довести сет до напряженной концовки, где удача оказалась на стороне «Тулицы» — 25:23. Во второй партии инициатива перешла к «Динамо-Ак Барс». Брайелин Мартинес и Таисия Коновалова своими эйсами помогли команде захватить преимущество, которое удалось удержать до конца партии — 25:21.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Третья партия осталась за казанской командой благодаря эффективному блоку и точным атакам Юлии Столбовой. Четвертый сет также завершился победой «Динамо-Ак Барс», несмотря на удачное начало соперниц. Лучшим игроком матча стала Юлия Столбова, набравшая 23 очка при 51% реализации атак.

Теперь «Динамо-Ак Барс» ждет соперника по полуфинальной серии.

Наталья Жирнова