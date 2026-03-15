Сегодня казанский УНИКС примет ЦСКА в центральном матче Единой лиги ВТБ

Лидеры турнирной таблицы сойдутся в столице Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 15 марта, в казанском «Баскет-холле» состоится центральный матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Действующий чемпион УНИКС (26-4) принимает лидера турнирной таблицы — московский ЦСКА (27-2).

Московский клуб под руководством Андреаса Пистиолиса прибыл в Казань с победной серией из 18 матчей. Последнее поражение «армейцы» потерпели именно в столице Татарстана еще 15 ноября (75:76), после чего не проигрывали ровно четыре месяца.

Впрочем, последние игры дались ЦСКА непросто: в феврале лидеры чемпионата лишь в овертайме дожали столичный МБА-МАИ (109:106 ОТ).

Для подопечных Велимира Перасовича сегодняшний матч — это возможность взять реванш за поражение 1 февраля, когда казанцы вели в Москве «+17», но уступили в концовке со счетом 80:84. Статистика личных встреч в текущем сезоне пока на стороне красно-синих (2:1).

Для того чтобы получить преимущество над ЦСКА при равенстве побед, казанцам сегодня необходимо побеждать с разницей в 15 и более очков.

Игра начнется в 18:00 мск. Трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Игра», в сервисе «VK Видео» и на официальном сайте Единой лиги ВТБ.

Рената Валеева