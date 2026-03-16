Лукас Вера рассказал, чего не хватило «Локомотиву» в игре с «Рубином» в Казани

Полузащитник московской команды считает, что отсутствие точности в начале игры повлияло на итоговый результат

Фото: Динар Фатыхов

Полузащитник «Локомотива» Лукас Вера заявил, что его команде в матче с «Рубином» не хватило точности в начале игры. Москвичи проиграли в Казани со счетом 0:3.

Также Вера рассказал, о чем разговаривал с тренером «Рубина» Франком Артигой перед началом встречи.

— Что не получилось в игре с «Рубином»?

— Не хватило точности в начале, где-то быстроты, где-то запаздывали. В этих мелких моментах упустили преимущество. При 0:2 игра уже стала совсем другой.

— Насколько «Локомотив» оказался готов к тому, что «Рубин» выйдет со схемой без нападающих?

— У всех своя стратегия, свои приемы. Мы тоже раньше с двумя нападающими выходили, а сейчас играли с одним. У каждого тренера от игры к игре бывают некоторые изменения.

— Перед матчем у вас состоялся разговор с тренером «Рубина» Франком Артигой. О чем разговаривали, если не секрет?

— Это был обычный разговор на бровке. Вспомнили былые времена. Я очень ценю Артигу как человека и специалиста. Поддерживаю с ним хорошие дружеские отношения, — сказал Вера в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лукас Вера в сезоне-2024/25 работал под руководством Франка Артиги в подмосковных «Химках». В «Локомотив» футболист перешел этой зимой.

«Рубин» одержал вторую победу подряд над соперником из топ-3 чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Ранее казанцы переиграли лидера турнира «Краснодар» со счетом 2:1.

Зульфат Шафигуллин