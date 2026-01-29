Боснийцы удивились погоде в Казани, фанаты — Пэрису Ли: международный баскетбол вернулся в Татарстан

УНИКС назвали командой уровня Евролиги, а главной движущей силой казанцев стала связка Рейнольдса и Кулагина

Фото: Динар Фатыхов

Спустя два года УНИКС снова сошелся на паркете с представителем европейского чемпионата и впервые с 2022-го — в родном «Баскет холле». Матч Winline Basket Cup против боснийской «Игокеи» (92:84) не стал легкой прогулкой: неуступчивые гости из Лакташи превратили игру в вязкое противостояние с обилием борьбы, не отпуская хозяев более чем на два-четыре очка. Подробности непростой победы бело-зеленых — в материале «Реального времени».

До этого дня пути УНИКСа и «Игокеи» никогда не пересекались

«Мы сложно добирались и устали. К тому же, здесь другой климат», — сетовал после матча форвард «Игокеи» Сандро Антунович. Но игрок не оправдывался, тем более что это было и не нужно. Хотя игра закончилась не в их пользу, на протяжении всего матча разрыв был почти минимальным, а количество подборов и вовсе осталось за соперником. Главный тренер Ненад Стефанович позднее признал, что команда провела «очень хорошую игру», но на ней сказывается расписание. «Мы каждые три-четыре дня меняем мячи», — объяснял сербский специалист состояние своей команды после одновременного участия в нескольких лигах.

В то время как команда из Адриатической лиги ведет привычную международную жизнь, УНИКС последние годы сосредоточен на внутренних турнирах. После встреч со стамбульским «Бешикташем» в 2023 году и белградскими «Мегой» и «Партизаном» в 2022-м, казанцы почти не имели практики с зарубежными соперниками. Тем не менее наставник гостей Ненад Стефанович отметил, что команда Велимира Перасовича нисколько не растеряла былой хватки: «У них коллектив уровня Евролиги», — резюмировал рулевой боснийцев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но разберемся в игре. Пока в первой половине «Игокеа» выигрывала борьбу за отскок и реализовала 60% трехочковых, казанцы методично взламывали оборону соперника через «краску». Высокий процент попаданий с ближней и средней дистанций — 68,4% — позволил казанцам захватить инициативу. Основную атакующую мощь обеспечили Дмитрий Кулагин (14 очков) и Джален Рейнольдс (10 очков), ставшие главными факторами успеха в первой половине. Причем капитан неожиданно «отжигал» на площадке, несмотря на то, что на месте первого номера его снова мог заменить Пэрис Ли.

— Так получилось потому, что у разыгрывающего Пэриса Ли есть ограничения по игровому времени. Но хочу отметить, что в последнее время Дмитрий Кулагин проводит очень хорошие матчи — он один из самых стабильных баскетболистов, — похвалил его Перасович.

Возвращение в заднюю линию Пэриса оказало позитивное влияние на организацию игры УНИКСа. Его участие стало важным фактором на решающем отрезке встречи: американец трижды реализовал броски из‑за дуги. В общей сложности он набрал 14 очков, сделал два подбора и две передачи за 14,5 минуты игрового времени.

«Нам все еще нужно время, чтобы сыграться и наладить химию на площадке»

Вторая половина встречи прошла по схожему сценарию. «Игокеа» показала явное преимущество в борьбе на щитах (42-29), но это не помогло им переломить ход игры.

Высокая результативность потерь (20 против 11 у УНИКСа) стала главной проблемой гостей, в то время как казанцы, несмотря на проигранный отскок, отвечали плотной и агрессивной защитой. Дуэт Кулагина и Рейнольдса гарантировал, что преследование соперника оставалось напряженным.

— За несколько секунд до сирены разрыв в счете был минимальным, и у нас были реальные шансы на успех. Однако нужно учитывать, что Нэйт Пьер-Луи в команде всего месяц, а еще несколько игроков присоединились к нам буквально неделю назад. Нам все еще нужно время, чтобы сыграться и наладить химию на площадке, — заметил Стефанович, указав, что в конце против «такого сильного соперника» им просто не хватило концентрации в ключевых моментах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Боснийцам удалось лишить УНИКС его главного козыря

Финальный отрезок превратился в перестрелку снайперов. На два точных броска Пэриса Ли гости ответили попаданиями Рори и Йеремича, за 22 секунды возродив интригу (82:85). И все же последнее слово осталось за казанцами: отчаянную погоню боснийского клуба прервал Маркус Бингэм. Его блок-шот в защите за семь секунд до сирены при «+5» на табло снял все вопросы о победителе матча. Это поражение лишило «Игокею» надежд на плей-офф, в то время как УНИКС (3-1) возглавил группу Б и практически гарантировал себе место в «Финале четырех» перед ответным матчем в Боснии и Герцеговине, который состоится 17 февраля.



Боснийцам удалось лишить УНИКС его главного козыря — доминирования под щитом. Это ставит под вопрос готовность казанцев к суперматчу против ЦСКА, который состоится уже 1 февраля. Велимир Перасович признает мощь москвичей, подчеркивая их прагматизм и отсутствие «глупых ошибок». Наставник убежден: выезд в Москву потребует от команды максимума усилий.

Любопытный факт: казанцы завершили матч с идеально ровными показателями результативности. В каждой из четырех четвертей УНИКС стабильно набирал по 23 очка, зафиксировав на табло зеркальные цифры: 23:20, 23:20, 23:22, 23:22.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Статистика матча турнира Winline Basket Cup:

УНИКС — «Игокеа» — 92:84 (23:20, 23:20, 23:22, 23:22).

Лидеры казанцев: Джален Рейнольдс (22 + 9 подборов + 6 передач), Дмитрий Кулагин (20), Пэрис Ли (14), Маркус Бингэм (10).

Лидеры боснийцев: Нэйт Пьер-Луи (14 + 7 подборов + 7 передач), Ахмаад Рори (12 + 6 передач), Никола Попович (11 + 5 повторов), Сандро Антунович (11), Страхинья Гаврилович (10).

Следующий домашний матч УНИКСа в рамках внутрисезонного турнира пройдет 26 марта против «Зенита». В Единой лиге ВТБ казанцы 1 февраля встретятся с ЦСКА на гостевом паркете. Начало в 14:00 мск.