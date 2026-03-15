Артига оценил победу над «Локомотивом»: «Рубин» не должен летать в облаках»

Испанский тренер остался доволен победным результатом

Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:0) в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Это вторая подряд победа казанской команды над соперником из топ-3 чемпионата.

Артига заявил, что счастлив за «Рубин», но призвал не летать в облаках от результатов.

— Очень счастлив нашей победе. Наши ожидания сегодня превзошли сами себя. Я сам всегда жду, что наша команда покажет хорошую игру, но сегодня было даже больше, чем мы рассчитывали. Сегодня — я счастлив, но мы не должны забываться, не должны летать в облаках. Мы должны быть скромными и работоспособными — эти качества позволяют команде здорово отрабатывать и прессинговать. Важно эту скромность сохранить, — сказал Артига на пресс-конференции.

«Рубин» разгромил в Казани «Локомотив» со счетом 3:0 с голами Игора Вуячича, Егора Тесленко и Даниила Кузнецова. Ранее казанцы дома обыграли действующего чемпиона РПЛ «Краснодар» — 2:1.

В турнирной таблице «Рубин» остался на восьмой позиции с 29 набранными очками. Следующий матч команда Артиги сыграет 22 марта в Самаре с «Крыльями Советов».

Зульфат Шафигуллин