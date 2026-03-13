«Ак Барс» объявил состав на заключительный матч «регулярки» в Казани

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» определился с составом на домашний матч с «Сочи» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча станет заключительной для «барсов» в Казани в текущем регулярном чемпионате.

По сравнению с предыдущей игрой в КХЛ в составе «Ак Барса» произошло пара изменений. В первой тройке атаки Семен Терехов сменил Артема Галимова, а в третьем звене место Дениса Комкова занял Михаил Фисенко.

Игру в прямом эфире покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета» в 19:00 по московскому времени.

«Ак Барс» занимает 3-е место в Восточной конференции, «Сочи» идет в числе аутсайдеров Запада.

Зульфат Шафигуллин